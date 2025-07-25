В Москву приехал мертвый: женщина обвинила бригаду поезда в гибели мужа

Акоп Чакрян вместе с супругой и сыном направлялись в Петербург, но до конечной станции мужчина не доехал. Он умер в вагоне из-за инсульта, при этом бригада поезда никак не отреагировала на произошедшее, сообщает V1.RU .

Валентина Гончарова — супруга Чакряна. Она рассказала, что семья везла сына на операцию в Северную столицу. Ее мужу стало плохо примерно за два часа до прибытия в Москву. Медикаментов в поезде не оказалось, нашелся только неисправный тонометр.

«Диспетчеры давали отказ в остановке поезда на транзитных станциях. Уже в Московской области у пассажира силами соседей по вагону был зафиксирован нитевидный пульс, и мужчина уже видимо был без сознания», — рассказал руководитель московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов.

Уже в Москве поезд все же остановился, тогда уже Валентина догадывалась, что ее муж умер. Все это время помочь ему пыталась пассажирка. В итоге начальник поезда устроил истерику, что им нужно ехать дальше, после чего труп Чакряна, завернутый в простынь, положили на лавке прямо на перроне.