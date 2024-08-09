В Москве женщина хотела сжечь мужа, но сама оказалась в больнице

36-летняя жительница Москвы решила расправиться с супругом после ссоры. Она подожгла футболку мужчины, а сама выпрыгнула с третьего этажа, сообщает SHOT .

Ссора между супругами произошла в пятиэтажке в Гольянове. После скандала мужчина лег спать, а жена решила расправиться с ним, устроив пожар. Женщина подожгла футболку и бросила ее у кровати.

Сама поджигательница решила, что самой нужно спасаться от пожара, но почему-то путем эвакуации выбрала окно, а не дверь. Тем временем соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС, которые разбудили мужчину.

Оказалось, что в спальне было небольшое задымление, а футболка так и не разгорелась. Женщина находится в больнице — у нее перелом позвоночника и травма грудной клетки. Также поджигательнице грозит срок по статье о покушении на убийство.

Ранее в российской столице продавщица не стала продавать мужчине товар в долг. Вскоре после этого он поджег магазин, в котором на тот момент находились люди.