В Москве зацепер упал под электричку, когда спрыгивал с нее

В столице зацепер упал под электричку, когда спрыгивал с нее, видео опубликовано в Telegram-канале « Подслушано электрички Москвы ».

На записи видно, как молодой человек в маске висит между вагонами. Он делает прыжок на перрон, но теряет равновесие и падает под электричку.

Все закончилось хорошо — зацепера вытащили. Подписчикам напомнили, что находиться за пределами поезда во время его движения опасно для жизни.

Ранее подростка-зацепера убило током на крыше электрички в Подмосковье. Это произошло на станции Кубинка-1.