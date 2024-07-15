В Москве запертая собака умирала от голода и жажды на балконе. Ее спасли

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Собака несколько дней просидела взаперти на балконе в столичном Теплом Стане

В районе Теплый Стан в Москве на балконе заперли собаку без еды и воды. Кадры с места событий опубликовал 360.ru .

Соседи опубликовали видео, на котором животное сидит взаперти на балконе одного из домов в Теплом Стане и отчаянно пытается выбраться. По их словам, собака находится там уже несколько дней.

Местные жители обращались в правоохранительные органы с просьбой вскрыть двери квартиры и вызволить животное.

«МК: срочные новости» сообщили, что собаку удалось вызволить прибывшим спасателям. Она практически не пострадала.