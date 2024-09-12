В Москве задержали полицейского с партией мефедрона и амфетамина

Оперативники собственной безопасности задержали сотрудника ППСП ОМВД России по району Теплый Стан в Москве. У него изъяли свертки с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Полицейский был задержан сотрудниками ОСБ УВД по ЮЗАО 11 сентября. Оперативники провели обыск. В ходе досмотра личного автомобиля задержанного были обнаружены и изъяты свертки с мефедроном и амфетамином.

Собранные материалы направлены в следственные органы. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также он понесет наказание в установленном законом порядке.

Ранее полицейские задержали москвича, который прятал наркотики в игрушечной гранате. В ней содержались 25 свертков с запрещенным веществом.