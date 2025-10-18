В Москве задержали мужчину, который ударил мальчика в живот

Мужчина, который ударил мальчика в живот, доставлен в правоохранительные органы в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Установлена личность мужчины — им оказался 41-летний житель поселка Рязановское Новой Москвы», — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина нанес мальчику удар в область живота на территории жилищного комплекса в районе Щербинка в Новой Москве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На детской площадке в Москве мужчина ударил мальчика коленом в живот. Ему не понравилось, что ребенок бил лежачего. Инцидент произошел в одном из дворов на Рязановском шоссе. Между мальчиками произошла драка. Затем в конфликт вмешался мужчина. Он не оценил, что один из оппонентов бьет лежачего.