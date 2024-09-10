В Москве задержали модель с пышными формами, прятавшую наркотики в трусах
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26-летнюю блогера и модель Анастасию Остроухову задержали в Москве. Девушка прятала пакетик с наркотиками в нижнем белье, сообщает SHOT.
Обладательницу пышных форм остановили полицейские в районе 6 утра на Мясницкой улице. Сотрудники правоохранительных органов заметили, что модель сильно нервничала и не могла нормально говорить от волнения.
Девушку решили досмотреть и обнаружили пакетик со светлым порошком. Оказалось, что блогер старательно прятала запрещенные вещества в нижнем белье. Предположительно, это 1,4 грамма эфедрона.
Остроухова - известный блогер. У нее 603 тысячи подписчиков в социальной сети. Девушка регулярно публикует откровенные фото.
Ранее курьер-доставщик из Москвы приехал на очередной заказ на Воронцовскую улицу 30 августа, и чуть было не стал соучастником преступления. Оказалось, что в объемном пакете была интимная игрушка, набитая наркотиками.