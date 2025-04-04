В Москве вынесли приговор по делу о гибели 4 человек в ТЦ «Времена года»

Суд приговорил фигуранта дела о гибели четырех человек в ТЦ «Времена года» к четырем годам в колонии-поселении. Его признали виновным по ч. 3 ст. 217 УК РФ, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Осужденный — главный инженер компании, в ведении которой находился участок трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ. Мужчину признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель людей.

Также на два года его лишили права заниматься осуществлением контроля за соблюдением требований промбезопасности на производственных объектах.

По данным следствия, мужчина допустил и не устранил дефект сварного соединения оборудования под давлением. Из-за этого 22 июля 2023 года в техпомещении ТЦ прорвало тепловую сеть, а вода температурой 150 градусов хлынула в продовольственный магазин.

В результате 16 сотрудников гастронома получили травмы, четверо из них скончались. Общий ущерб организации составил более 27 млн руб.