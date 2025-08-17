В Москве врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выпавшей из окна на 6 этаже

17 августа в Москве в Студеном проезде в одном из многоквартирных домов произошла трагедия: трехлетняя девочка выпала в окно на шестом этаже, оперевшись на москитную сетку. Ход процессуальной проверки по факту случившегося на свой контроль взяла прокуратура, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«Оперевшись на москитную сетку, из окна квартиры 6-го этажа жилого дома в Студеном проезде выпала девочка. Трехлетняя малышка госпитализирована», — сообщили сотрудники прокуратуры.

Ход проверки контролирует Бабушкинская межрайонная прокуратура. Компетентным специалистам предстоит выяснить, почему ребенок оказался один у открытого окна. Какое-либо решение будет принято позднее.

Родителей в очередной раз просят не оставлять детей без присмотра, даже если планируют выйти из помещения, где есть окно, на минуту. На всех окнах, которые может открыть ребенок, должны быть установлены заглушки. Москитная сетка не предназначена для защиты окон от детей.