сегодня в 19:58

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на съемочную группу ВГТРК

Уголовное дело возбудили по факту нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 5 августа съемочная группа телепрограммы «Вести. Москва» работала над созданием репортажа о женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. В процессе съемок соседка героини программы внезапно атаковала журналистов, оттолкнув и нанеся им несколько ударов.

По факту нападения на журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). После допроса фигурантке предъявили обвинение.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.