В Москве в районе Березовой аллеи на дороге загорелась машина

сегодня в 18:28

Автомобилистам Москвы порекомендовали выбирать альтернативные пути для движения, если их маршрут пролегал через Северо-Восточную хорду в районе Березовой аллеи. Там случился автопожар, сообщает столичный Дептранс .

Одна из машин, движущихся в правой полосе, внезапно загорелась. На место происшествия выехали оперативные службы.

О пострадавших пока никакой информации не поступало. Причина автопожара также устанавливается.

Водителям рекомендуют объезжать место происшествия, так как движение на этом участке затруднено на протяжении 1,7 километра.