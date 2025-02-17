В Москве в районе Березовой аллеи на дороге загорелась машина
Дептранс предупредил москвичей о дорожном заторе из-за автопожара
Автомобилистам Москвы порекомендовали выбирать альтернативные пути для движения, если их маршрут пролегал через Северо-Восточную хорду в районе Березовой аллеи. Там случился автопожар, сообщает столичный Дептранс.
Одна из машин, движущихся в правой полосе, внезапно загорелась. На место происшествия выехали оперативные службы.
О пострадавших пока никакой информации не поступало. Причина автопожара также устанавливается.
Водителям рекомендуют объезжать место происшествия, так как движение на этом участке затруднено на протяжении 1,7 километра.