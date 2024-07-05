Мертвую пенсионерку с пробитой головой нашли в московской квартире
В Москве в квартире жилого дома нашли труп 71-летней пенсионерки
В квартире жилого дома на Боровском шоссе в столице обнаружено тело женщины 1953 года рождения с телесными повреждениями в области головы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе при наличии оснований о возбуждении уголовного дела.
Заместитель межрайонного прокурора Эрмен Ялбаков координирует работу правоохранительных органов.
Ранее в одной из столичных квартир был найден труп 33-летней женщины. На ее теле присутствовали повреждения в области головы.