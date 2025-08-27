В Москве суд арестовал 47-летнего мужчину за пропаганду терроризма в Сети

Московские следователи ведут дело против 46-летнего жителя Москвы, которого обвиняют в пропаганде терроризма в интернете. В рамках расследования уголовного дела столичный суд уже арестовал фигуранта, сообщает столичный СК .

Предварительно известно, что расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ о публичных призывах к терроризму в соцсетях, занимается Преображенский межрайонный отдел Следственного комитета РФ по Москве. В рамках следственных действий задержан мужчина 1978 года, который опубликовал в Сети для неограниченного количества людей материалы, которые призывают к терроризму и пропагандируют его.

Эксперты подтвердили, что размещенные публикации содержали пропаганду терроризма и были доступны всем пользователям. Полиция и следователи СК провели обыск в квартире подозреваемого. Они изъяли электронные устройства и другие улики для дальнейшего расследования.

Подозреваемого удалось найти благодаря совместной работе московских следователей и оперативников. На данный момент подозреваемый взят под стражу после полного признания вины на допросе.

В настоящее время правоохранители проверяют, может ли задержанный быть причастен к другим преступлениям, угрожающим безопасности общества, или нет.