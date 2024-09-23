В Москве студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту

Студентку первого курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко, плюнувшую в плакат с призывом поступать на военную службу по контракту, оштрафовали по решению столичного суда. Об этом сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в баре в Москве. Девушка плюнула в плакат, рассказывающий о службе по контракту. Своим поступком студентка привлекла внимание находящихся там людей, а еще СМИ. Поэтому она совершила публичные действия, которые были направлены на дискредитацию использования ВС РФ.

В суде обвиняемая призналась, что в момент совершения поступка была сильно пьяна, поэтому не отдавала себе отчет в действиях.

На сколько оштрафовали студентку, в документах суда не уточняется. Но по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ максимальное наказание для физлиц составляет 50 тыс. рублей.