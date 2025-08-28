сегодня в 20:22

В Москве спасатели ищут змею, сбежавшую из квартиры

Маленькая змея выбралась из квартиры и перепугала жителей целого подъезда в Москве. Найти ее до сих пор не могут, сообщает «112» .

Инцидент произошел в доме на улице Шаболовка. Змейка выбралась из квартиры, ее владельцы оперативно сообщили об этом соседям.

Жители всего подъезда не на шутку испугались. Не зная о размерах чешуйчатой, они подумали, что на воле оказалась огромная змея.

На место вызвали спасателей. Пока что поймать змею не смогли, ей удалось сбежать. Однако ее успели запечатлеть на видео.

В кадре изображена маленькая испуганная змейка. Она ползает из стороны в сторону по лестничной клетке.

