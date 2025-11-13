сегодня в 16:49

Отец ученика избил учителя в школе на северо-востоке Москвы

Нападение на учителя произошло в одной из школ на северо-востоке Москвы. Педагога избил отец пятиклассника, в учебное учреждение вызвали врачей и полицейских, сообщила пресс-служба столичного департамента образования.

Нападавшего передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства. Школа проведет внутреннее расследование.

«Такие ситуации не должны замалчиваться. В системе Московского образования нет места насилию», — заявили власти.

В Депобразования добавили, что агрессия недопустима ни при каких условиях, а «жестокость и рукоприкладство будут наказаны по всей строгости закона».

Причина конфликта между отцом школьника и учителем пока неизвестна. Информации о состоянии избитого педагога также нет.

