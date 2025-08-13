В Москве сломался аттракцион, в котором были люди. Оператор не знала, что делать
Фото - © скриншот
В московском парке «Сказка» произошла внештатная ситуация — аттракцион «Кракен» завис после первой раскрутки, когда на нем были люди. Оператор не знала, что делать, и пыталась заново включить устройство, одновременно нажимая на кнопки «пуск» и «выкл.», сообщает Baza.
Посетители парка рассказали, что «Кракен» выключился после первого оборота.
После этого, по словам зависших, сотрудники парка не помогли им слезть с аттракциона. Очевидцы также рассказали, что деньги им вернули только после обращения к администрации центра.
Издание отмечает, что после поломки «Кракен» починили, но он вновь сломался во время очередного включения.
Ранее 23 человека пострадали при крушении аттракциона «360 градусов» в Саудовской Аравии. Кадры с места происшествия публиковали в Сети.