В Москве сломался аттракцион, в котором были люди. Оператор не знала, что делать

Аттракцион «Кракен» сломался и завис вместе с людьми в Москве

В московском парке «Сказка» произошла внештатная ситуация — аттракцион «Кракен» завис после первой раскрутки, когда на нем были люди. Оператор не знала, что делать, и пыталась заново включить устройство, одновременно нажимая на кнопки «пуск» и «выкл.», сообщает Baza .

Посетители парка рассказали, что «Кракен» выключился после первого оборота.

После этого, по словам зависших, сотрудники парка не помогли им слезть с аттракциона. Очевидцы также рассказали, что деньги им вернули только после обращения к администрации центра.

Издание отмечает, что после поломки «Кракен» починили, но он вновь сломался во время очередного включения.

Ранее 23 человека пострадали при крушении аттракциона «360 градусов» в Саудовской Аравии. Кадры с места происшествия публиковали в Сети.