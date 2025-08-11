В Москве Scania задела провода и загорелась, водитель получил удар током

сегодня в 13:17

Автомобиль Scania задел провода и загорелся на Бачуринской улице в Москве

На Бачуринской улице в столице грузовой автомобиль шведского производителя Scania задел провода и загорелся. Водитель получил удар током, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что грузовик полыхает в районе заднего колеса. В небо поднимаются клубы черного дыма.

Водителю 59 лет, он получил удар током. Провод упал прямо на кабину грузового автомобиля. Медики оказывают мужчине помощь.

Ранее вопиющий случай произошел в Новосибирске. Водитель грузовика будто сошел с ума и начал специально давить пешеходов. Для этого он несколько раз сдавал назад.