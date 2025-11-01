В Москве, Рязани и Крыму: мужчина 6 лет насиловал дочь сожительницы

сегодня в 11:22

В Москве задержали мужчину, 6 лет насиловавшего дочь сожительницы

Столичному жителю предъявили обвинение в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении несвершеннолетней дочери сожительницы. Он насиловал девочку на протяжении 6 лет, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

На обвиняемого заведено уголовное дело по статьям о совершении изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера.

Выяснилось, что с 2019 года по октябрь 2025 года обвиняемый насиловал девочку в Москве, Рязанской области и Республике Крым.

Мужчина был задержан, ему предъявили обвинение. Свою вину насильник признал. Злоумышленника заключили под стражу, продолжаются сбор доказательств.

