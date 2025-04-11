В Москве ритуальщик с часами за 40 млн платил силовикам за наводки на покойников

В Москве ритуальщика и трех силовиков поймали за схему с наводкой на покойников

В Москве задержали бизнесмена из сферы ритуальных услуг, заподозренного в даче взяток. По мнению правоохранителей, фигурант давал полицейским взятки за информацию об умерших людях, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Силовики считают, что риутальщик платил трем силовикам, передавая деньги лично или через посредника. В обмен на незаконное вознаграждение полицейские должны были делиться информацией о людях, которые умерли.

Бизнесмен задержан по подозрению в совершении преступления по пункту «а» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Правоохранители также задержали троих полицейских, заподозренных в получении незаконного вознаграждения от ритуальщика. Им уже предъявили обвинения.

Во время обыска дома у бизнесмена нашли коллекцию из шести часов на 40 000 000 рублей и еще 20 миллионов рублей. У фигуранта также изъяли два автомобиля.

Правоохранители решают вопрос об аресте имущества ритуальщика.