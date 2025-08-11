В Москве раздетый малыш вылез из окна 12 этажа и повис

В московском районе Кожухово сняли на видео раздетого ребенка, который вылез из окна 12 этажа и повис на большой высоте. Прохожие уже готовились ловить малыша на земле, сообщает Baza .

Очевидцы растянули одеяло под окнами дома и хотели ловить ребенка, если он сорвется. К счастью, малыша успели затащить обратно в квартиру.

По данным «112», на кадрах изображен четырехлетний ребенок. Он ненадолго остался без присмотра взрослых, успел вылезти из окна и повиснуть на карнизе. Как пишет канал, все произошло не на 12-м, а на 13-м этаже.

На место происшествия вызывали полицию и спасателей. Предварительно, правоохранители уже проводят проверку по факту произошедшего.

Прочие подробности ситуации выясняются.