В Москве произошел пожар в птичнике Тимирязевки

сегодня в 22:33

В Москве на территории Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева произошел пожар.

Возгорание возникло в учебно-производственном птичнике, расположенном на Лиственничной улице.

По данным канала «Осторожно, новости», пожар начался около часа назад. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Студенты университета сообщили, что, несмотря на сильный запах дыма, проникший в комнаты общежития, официальной эвакуации из здания не объявлялось.

Информация о возможных пострадавших и причине возгорания на данный момент не уточняется.

