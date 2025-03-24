В Москве пострадавшую в ДТП на МКАД эвакуировали вертолетом

После того как в оперативные службы поступила информация о массовом ДТП на МКАД в Москве, на место происшествия выехали спасатели. Позднее с места происшествия пострадавшую девушку эвакуировали с помощью вертолета, об этом сообщили в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы» .

«В результате по воздуху эвакуировали пострадавшую девушку в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек бережно размещают на борту вертолета девушку, которая в этот момент лежит на специальных носилках.

Спасатели всегда прибегают к помощи авиапарка Московского авиационного центра, когда есть такая необходимость. Бригады медиков прибывают на места происшествий за считанные минуты — от 10 до 15 минут.

Ранее сообщалось, что массовая авария на МКАД произошла 24 марта. Предварительно известно, что один из автомобилистов не справился с управлением и врезался в грузовик. Позднее в Сети распространились кадры, как вертолет летит к месту происшествия, чтобы забрать пострадавшую и максимально быстро доставить в медицинское учреждение.