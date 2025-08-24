сегодня в 14:28

В Москве после гибели человека в «Центральном детском магазине» возбудили дело

Столичные следователи возбудили уголовное дело после того, как утром 24 августа в «Центральном детском магазине» на Театральном проезде прогремел взрыв. В результате происшествия погиб человек, сообщает Следком .

На месте происшествия уже работают следователи, которые осматривают место, где взорвался баллон. Точное число пострадавших уточняется.

По оперативной информации, минимум один человек погиб. Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в стране законодательства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что причиной взрыва могла стать техническая неисправность оборудования. Ход расследования контролирует прокуратура.