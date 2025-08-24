В Москве после гибели человека в «Центральном детском магазине» возбудили дело
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Столичные следователи возбудили уголовное дело после того, как утром 24 августа в «Центральном детском магазине» на Театральном проезде прогремел взрыв. В результате происшествия погиб человек, сообщает Следком.
На месте происшествия уже работают следователи, которые осматривают место, где взорвался баллон. Точное число пострадавших уточняется.
По оперативной информации, минимум один человек погиб. Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в стране законодательства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что причиной взрыва могла стать техническая неисправность оборудования. Ход расследования контролирует прокуратура.