В Москве подросток умер после блюда из креветок в сербском ресторане

17-летний подросток умер от асфиксии во время ужина в ресторане сербской кухни недалеко от станции метро «Маяковская». Парень заказал любимое блюдо из креветок и начал задыхаться, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Трагедия произошла вечером 10 ноября. Парень пришел в ресторан вместе с родителями. Он решил заказать свое любимое блюдо — ассорти из креветок.

После трапезы у юноши начался отек гортани. Родители срочно вызвали скорую помощь, но медикам осталось только констатировать смерть — подросток скончался до приезда врачей.

При этом у парня не было диагностировано никаких аллергий. Известно, что за несколько месяцев до произошедшего он начал прием биодобавок для синтеза белка. Подросток активно занимался спортом и хотел нарастить мышечную массу. Предположительно, препарат мог вступить в реакцию с деликатесом.

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