В Москве пятилетний ребенок утонул в водоеме

Недалеко от частного домовладения на Новосходненскоем шоссе на севере Москвы утонула пятилетняя девочка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Сегодня около частного домовладения на Новосходненском шоссе пятилетняя девочка упала в водоем. Малолетняя скончалась», — сообщили в ведомстве.

В это время родители девочки были в гостях у хозяев дома. Ребенок остался без присмотра взрослых, упал в водоем и не смог самостоятельно выбраться, отметили в прокуратуре.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее десятиклассница Света Сергеенкова спасла восьмилетнего мальчика, который провалился под лед в Можайском округе.