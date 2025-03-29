В Москве пятилетний ребенок утонул в водоеме
Недалеко от частного домовладения на Новосходненскоем шоссе на севере Москвы утонула пятилетняя девочка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Сегодня около частного домовладения на Новосходненском шоссе пятилетняя девочка упала в водоем. Малолетняя скончалась», — сообщили в ведомстве.
В это время родители девочки были в гостях у хозяев дома. Ребенок остался без присмотра взрослых, упал в водоем и не смог самостоятельно выбраться, отметили в прокуратуре.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее десятиклассница Света Сергеенкова спасла восьмилетнего мальчика, который провалился под лед в Можайском округе.