В Москве пьяный мужчина поджег продуктовый магазин и получил ожоги третьей степени

25-летний житель столицы поджег продуктовый магазин, в результате чего пострадал он сам и еще два человека, сообщает SHOT .

Инцидент произошел около 9 утра на ул. Нагорная. Мужчина по имени Сергей зашел в круглосуточный магазин. Сотрудники отметили, что он находился в нетрезвом состоянии и вообще вел себя странно.

Сергей сначала вступил в конфликт с продавцами, а затем побежал до машины, взял канистру с бензином и облил вход магазина. После он поджег его.

Из-за возгорания пострадал сам поджигатель. У него ожоги третьей степени. Мужчину госпитализировали в сопровождении полицейских. Сергей уверяет, что сотрудники магазина избили его, а он таким образом защищался.

Кроме того, пострадали два продавца. Они также доставлены в медицинское учреждение.

По факту случившегося проводится проверка.