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В москве пенсионер отдал мошенникам 24 млн рублей в коробке из-под утюга

В Москве 70-летний пенсионер передал мошенникам более 24 млн рублей, спрятанные в коробку из-под утюга, сообщает РЕН ТВ .

Неизвестный позвонил пожилому москвичу в одном из мессенджеров и предложил получить товар с маркетплейса. Пенсионер назвал аферисту код из СМС-сообщение, после чего он получил доступ к личным данным жертвы.

Затем мошенники заявили, что аккаунт пенсионера на «Госуслугах» взломан, а мужчину подозревают в экстремистской деятельности из-за связи с Украиной. Жертве предложили «легализовать» сбережения, которые мужчина передал курьеру в коробке из-под утюга.

Общая сумма ущерба составила 191,4 тыс. долларов и 82,2 тыс. евро, что в сумме составляет 23,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки на 148 млн рублей.