В Москве парень напал на девушку после того, как она отказалась знакомиться

В центре Москвы девушка по имени Наргис стала жертвой молодого человека, который не смог смириться с ее отказом познакомиться и пнул в спину. Москвичка не стала терпеть, догнала убегающего парня, сняла на видео его лицо и написала заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «112» .

По словам девушки, она шла по своим делам в момент, когда к ней подошел молодой человек и предложил познакомиться. Она успела включить камеру и записала момент вежливого отказа. Далее в ситуации появился резкий поворот: вместо того, чтобы просто уйти, парень в спину пнул потерпевшую и бросился бежать.

Москвичка решила догнать обидчика, зафиксировать его лицо на видео и обратиться за помощью в полицию. Прохожие помогли ей задержать парня, и она сумела сделать ролик, где крупным кадром показала лицо нападавшего.

Наргис также планирует обратиться за медицинским освидетельствованием и снять следы после жесткого толчка в спину ногой. Девушка предполагает, что парень является учеником какого-нибудь очередного коуча, который учит правилам пикапа.