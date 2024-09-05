В Москве осудили мошенников, продававших несуществующие билеты на мероприятия

В Москве состоялся суд над участниками организованной группы, которые продавали несуществующие билеты на мероприятия по завышенным ценам. Они также незаконно использовали товарные знаки культурных учреждений столицы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Мошенники использовали знаки Малого, Большого и Мариинского театров, театра Наций, Молодежного театра, Московской консерватории имени Чайковского и культурного центра «Спасская башня». В организованной группе участвовали четверо мошенников.

Алексея Куринова приговорили к 7,5 года тюрьмы со штрафом 800 тыс. рублей, Гашакова — к 4,5 года со штрафом 600 тыс. рублей. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Яну Тагину приговорили к 5 годам условно, а Юлии Чарыкову — к 5,5 года условно. Тагина заплатит штраф в размере 400 тыс. рублей, Чарыкина — 500 тыс. рублей.

Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы «Ростеха». Фигуранты дела вымогали у Чемезова деньги за блок на распространение негативных сведений о нем через Telegram-канал «Тушите свет».