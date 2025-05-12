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В Москве на внутренней стороне МКАД загорелась машина и спровоцировала затор

Вечером 12 мая в Москве на шестом километре внутренней стороны МКАД в районе съезда № 5В загорелся легковой автомобиль. Из-за происшествия на дороге образовался затор, автомобилистов просят быть максимально внимательными, сообщает столичный Дептранс .

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении Дептранса.

В настоящее время в районе происшествия движение затруднено и осуществляется только по первой и второй полосе. Протяженность затора растянулась на один километр.

Компетентные специалисты стараются в максимально короткие сроки возобновить движение в штатном формате. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем, учитывать ситуацию и выбирать альтернативные пути перемещения.