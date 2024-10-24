В Москве на улице Спиридоновка две машины после столкновения вылетели на тротуар

Вечером 23 октября в Москве на улице Спиридоновка в районе дома № 24/1 произошло ДТП, в результате которого два автомобиля вылетели на тротуар, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«На улице Спиридоновка (в районе д. 24/1) два автомобиля столкнулись и выехали на троутар», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Отмечается, что помех для проезда в районе аварии нет.

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