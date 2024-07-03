В Москве спасли четырех человек из пожара в квартире на юго-западе города

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Московские спасатели тушат пожар в квартире на 8-м этаже на юго-западе города

Сигнал о пожаре на Новоясеневском проезде, 19, на пульт диспетчера МЧС поступил 3 июля в 13:13, по указанному адресу тут же выехали спасатели для ликвидации возгорания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Предварительно известно, что возгорание произошло на восьмом этаже в девятиэтажном доме.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к работам по тушению, в ходе которых спасены 4 человека», — сообщили в ведомстве по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, уточняется.

Ранее в Москве едва не сгорела квартира из-за зарядки для электросамоката. Новое устройство воспламенилось через несколько часов работы.