сегодня в 13:46

В Москве на Большой Дорогомиловской улице загорелся автомобиль

На Большой Дорогомиловской улице в Москве вспыхнул автомобиль. Инцидент произошел в районе дома № 8А, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.

Водителей предупредили, что в районе ДТП затруднено движение. Их попросили заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Москве у метро «Новокосино» произошло ДТП с участием японской иномарки Infiniti и пассажирского электробуса № 723. Пострадали два человека, они получили легкие травмы.