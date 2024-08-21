В Москве на Большой Дорогомиловской улице загорелся автомобиль
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На Большой Дорогомиловской улице в Москве вспыхнул автомобиль. Инцидент произошел в районе дома № 8А, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.
Водителей предупредили, что в районе ДТП затруднено движение. Их попросили заранее выбирать пути объезда.
Ранее в Москве у метро «Новокосино» произошло ДТП с участием японской иномарки Infiniti и пассажирского электробуса № 723. Пострадали два человека, они получили легкие травмы.