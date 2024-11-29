В Москве на 19-летнего парня с высоты упали строительные материалы

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19-летний рабочий пострадал из-за рухнувших на него стройматериалов в Москве

Столичная прокуратура взяла на контроль ход установления всех обстоятельств происшествия, где на строящемся объекте на улице Пивченкова пострадал 19-летний рабочий. На молодого человека с высоты рухнули строительные материалы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Предварительно установлено, что молодой человек 2005 года рождения работал в частной подрядной организации. В какой-то момент на него с высоты упали строительные материалы.

Рабочего с травмами госпитализировали в одну из столичных больниц. На момент публикации заметки о его состоянии ничего не сообщается.

За ходом и результатами процессуальной проверки следит Дорогомиловская межрайонная прокуратура. Какое-либо решение примут позднее в рамках действующего законодательства.