Москвич пытался на видео снять позицию ПВО и был задержан

Столичные стражи порядка разбираются, зачем и для кого 55-летний мужчина пытался снять позицию ПВО в Москве на свой телефон, сообщает Telegram-канал SHOT .

По предварительной информации, инцидент произошел 4 сентября. Мужчина приехал в один из столичных районов, подошел к позиции ПВО и начал вести съемку.

Оперативные службы быстро отреагировали на происходящее и задержали 55-летнего москвича. В настоящее время выясняется, для чего задержанный вел съемку позиции ПВО и может ли быть он причастен к подготовке диверсии.

Ранее сообщалось, что силами ПВО за последнюю ночь были уничтожены украинские беспилотники над несколькими российскими регионами. Российские военные продолжают защищать родную землю и достигать поставленных целей в рамках специальной военной операции на Украине.