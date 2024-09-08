В Москве мужчина залез к возлюбленной на балкон и выбил ей зубы

В столице мужчина залез на балкон к бывшей девушке и выбил ей зубы, убеждая возобновить отношения. Сотрудники полиции задержали главного героя любовной драмы, сообщает Baza .

Инцидент произошел 5 сентября. Анне изменил молодой человек, поэтому она позвала в гости Ирину, чтобы «утопить горе» в алкоголе. При этом парень Ани изменил ей именно с Ирой. Затем алкоголь кончился и девушке, закупившись в магазине, перебрались уже домой к Ирине.

В дороге экс-бойфренд Егор позвонил Ане и поинтересовался, где она находится. Девушка не была настроена на диалог и не ответила. Прибывшие на место дамы увидели Егора на балконе квартиры Иры. Девушки попросили парня спуститься, а затем закрыли окна и двери в квартире.

Однако в ходе переговоров Егор все же оказался в квартире. Молодой человек начал уговаривать Анну возобновить отношения, но получив отказ, Егор ударил ее в челюсть. Сначала девушка потеряла сознание, а когда пришла в сознание, поняла, что Егор выбил ей несколько зубов.

Девушка побежала в подъезд, но Егор начал ее преследовать. Затем парень отобрал у нее телефоны, чтобы она не позвонила отцу и скрылся.

Пострадавшая вызвала сотрудников полиции и написала заявление, сняв побои. Медики диагностировали у Анны закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице и губах.

Правоохранительные органы установили местонахождение и задержали нападавшего. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде.