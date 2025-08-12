В Москве мотоциклист врезался в Jaguar при его повороте через двойную сплошную

Серьезное ДТП с участием мотоцикла и иномарки произошло в начале августа на Новокуркинском шоссе в Москве. Автомобиль Jaguar XKR нарушил правила дорожного движения и начал разворачиваться через двойную сплошную линию, в результате чего и произошла авария. Мотоциклист не успел отреагировать и врезался в иномарку, которая принадлежит бывшему сотруднику МВД, пишет Baza .

В результате аварии 37-летний мотоциклист Дмитрий Мохначев получил тяжелые травмы. Медики диагностировали у пострадавшего перелом шейки бедра со смещением.

По словам байкера, за рулем иномарки находился экс-сотрудник МВД. Пострадавший переживает, что данное обстоятельство может повлиять на объективность расследования инцидента.

После ДТП возникла спорная ситуация с оформлением документов. Мотоциклист утверждает, что произошла подмена виновника аварии. По его словам, сразу после столкновения к нему подбежал мужчина, управлявший автомобилем, и признал свою вину словами «Я не увидел». Ситуация приняла неожиданный оборот при оформлении происшествия.

В ходе разбирательства мужчина предъявил удостоверение, назвавшись 52-летним отставным майором полиции Андреем С. Однако в официальном протоколе, составленном сотрудниками ГИБДД, появилась информация, что за рулем находилась супруга Стручкова, являющаяся владелицей транспортного средства.

Дмитрий также сообщил о нарушениях при составлении схемы ДТП, из-за которых свидетели происшествия отказались подписывать документ. Спустя семь дней после происшествия пострадавший Мохначев сообщает, что не получил приглашения на допрос и остается в неведении о прогрессе расследования. Он переживает, что дело может быть закрыто без нормального разбирательства из-за должностного положения человека, спровоцировавшего аварию.

Официальной информации по этому поводу нет.