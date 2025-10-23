В Москве из-за ЧП увеличили интервал между поездами на Замоскворецкой линии (2)

сегодня в 21:55

В Москве из-за человека на путях задерживаются поезда в метро

Вечером 23 октября сотрудники столичного Дептранса предупредили пассажиров московского метро о временном увеличении интервала между поездами на южном участке Замоскворецкой линии (2).

Предварительно известно, что поезда стали ходить с увеличенным интервалом из-за человека, оказавшегося на путях.

На момент публикации заметки о состоянии человека, который оказался на путях, ничего неизвестно.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

UPD: движение было введено в график спустя почти полчаса.

