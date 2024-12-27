В Москве из БЦ «Нагатинский» эвакуировали людей из-за возгорания
На юге Москвы из БЦ «Нагатинский» из-за возгорания эвакуировали людей. В результате никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Эвакуация людей прошла на улице Андропова, 22.
«Произошло возгорание в БЦ „Нагатинский“. Проведена эвакуация. Пострадавших нет», — отметил источник.
Ранее очевидцы заявили о звуках стрельбы в торговом центре «Форт» на северо-востоке Москвы. На место происшествия выехали оперативные службы.