В Москве икорные мошенники выдают себя за соседей
В Москве появились новые мошенники, которые выдают себя за соседей, втираются в доверие и зарабатывают на этом. Они обходят квартиры, продавая якобы элитную икру со скидкой, но на самом деле это дешевая подделка, опасная для здоровья, пишет Mash.
Пожилая пара из московского района Чертаново стала жертвой такого обмана. Супруги 82 и 79 лет поверили аферисту, который утверждал, что продает дальневосточную икру по цене втрое ниже магазинной.
Мошенник разыграл целый спектакль: он рассказал, что привез деликатес с Сахалина для семьи, но вынужден срочно уезжать и потому продает по 2 500 рублей за банку. Чтобы развеять сомнения, даже дал попробовать продукт своему предполагаемому сыну.
Доверчивые пенсионеры приобрели 12 банок за 30 тысяч рублей. Позднее они проверили покупку: белок не свернулся в горячей воде, что подтвердило подделку.
Ранее сообщалось, что в Люберцах был организован подпольный цех с икрой, которую продавали местным жителям под видом настоящего деликатеса.