В Москве икорные мошенники выдают себя за соседей

В Москве появились новые мошенники, которые выдают себя за соседей, втираются в доверие и зарабатывают на этом. Они обходят квартиры, продавая якобы элитную икру со скидкой, но на самом деле это дешевая подделка, опасная для здоровья, пишет Mash .

Пожилая пара из московского района Чертаново стала жертвой такого обмана. Супруги 82 и 79 лет поверили аферисту, который утверждал, что продает дальневосточную икру по цене втрое ниже магазинной.

Мошенник разыграл целый спектакль: он рассказал, что привез деликатес с Сахалина для семьи, но вынужден срочно уезжать и потому продает по 2 500 рублей за банку. Чтобы развеять сомнения, даже дал попробовать продукт своему предполагаемому сыну.

Доверчивые пенсионеры приобрели 12 банок за 30 тысяч рублей. Позднее они проверили покупку: белок не свернулся в горячей воде, что подтвердило подделку.

Ранее сообщалось, что в Люберцах был организован подпольный цех с икрой, которую продавали местным жителям под видом настоящего деликатеса.