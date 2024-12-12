В Москве и области провели обыски у последователей украинской секты «Аллатра»*

В столице и Московской области прошли обыски у последователей украинской секты «Аллатра»*, которые получали задания по дискредитации российских властей и налаживанию контактов с оппозицией, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные силовики заходят в квартиры участников организации и кладут их «лицом в пол» и начинают проводить обыски.

Всего обыски прошли у 10 последователей «Аллатры»*. Правоохранительные органы обнаружили в квартирах предметы и документы, которые имеют значение для возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (финансирование деятельности нежелательной НКО).

Согласно версии следствия, последователи секты перевели около 1 млн рублей своему лидеру Владимиру Алексееву. Он пытался организовать акции протеста в России и публиковал интервью с бойцами батальона «Айдар»** на медиаплатформе «Аллатра ТВ», где занимал должность главного редактора. Все полученные деньги Алексеев отправлял на Украину. В настоящее время источник финансирования перекрыт. С момента начала СВО он собрал с граждан 103 млн рублей для поддержки деятельности организации.

«Аллатра»* была основана в России в 2014 году. Считается, что организация финансируется спецслужбами Соединенных Штатов и Украины.

* — организация признана нежелательной в России

** — внесен в список террористических организаций