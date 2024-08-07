В Москве двухлетнего ребенка придавило старым рухнувшим телевизором

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Телевизор упал на 2-летнего мальчика в квартире на юге Москвы

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств падения телевизора на малолетнего ребенка в квартире на юге Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам матери ребенка, в квартире многоэтажки на Ереванской улице на мальчика упал телевизор. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту травмирования малолетнего ребенка.

Ранее военный КамАЗ протаранил легковую машину и раздавил 6-летнего мальчика и его маму в Ростовской области.