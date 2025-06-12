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В Москве двое мужчин друг за другом прыгнули в реку с Шелепихинского моста

Прохожий в Москве заметил, что в реку с Шелепихинского моста спрыгнул мужчина. Недолго думая, он повторил маневр и прыгнул следом за ним, пишет Telegram-канал «112» .

Что именно произошло на Шелепихинском мосту в Москве, пока неизвестно. Предварительно установлено, что с него друг за другом в воду прыгнули двое мужчин.

На помощь молодым людям поспешили спасатели. С помощью катера обоих мужчин доставили на берег.

Обстоятельства случившегося теперь выясняются компетентными органами.