В Москве девушка отдала онлайн-гадалке за помощь с учебой и любовью 260 тыс руб

В Москве 18-летняя студентка не смогла самостоятельно найти работу, справиться с учебой и найти любовь, поэтому обратилась за помощью к онлайн-гадалке, но потеряла накопления и влезла в долги, сообщает SHOT .

Юная девушка попала в ловушку мошенницы, когда та предложила свои услуги всего за 800 рублей. Студентка соблазнилась на скромный ценник, но чем дольше общалась с гадалкой, тем больше рос ее прайс.

В итоге за расклады таро на учебу, работу и любовь она потратила 260 тысяч рублей, из которых 160 тысяч рублей — кредитные. Когда онлайн-гадалка поняла, что с клиентки взять больше нечего, перестала отвечать на ее сообщения.

Через какое-то время студентка поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка заявление приняли, возбудили уголовное дело.

Если злоумышленницу найдут, ей грозит срок до шести лет лишения свободы.