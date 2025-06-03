В Москве банда продала фальшивые слитки золота за 3 млн долларов

В Москве арестовали участников банды, которых обвиняют в продаже фальшивых слитков золота. Общая сумма ущерба составила более 3 млн долларов, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В текущем году пятеро членов банды нашли клиентов, которые планировали выгодно купить драгоценный металл и впоследствии получить прибыль от его экспорта по выгодному курсу на территорию ОАЭ. Далее граждан ввели в заблуждение и оформили на них договоры купли-продажи фальшивых слитков.

После этого злоумышленники изготовили поддельные слитки и документы об их подлинности. После перевода денег мошенники передали «золото» без проведения соответствующей экспертизы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В настоящий момент задержаны двое фигурантов, которым предъявили обвинения. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину обвиняемые не признали. Остальным фигурантам заочно предъявлено обвинение, участники банды объявлены в федеральный розыск.

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