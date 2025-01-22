В Москве арестовали заказчиков убийств силовиками

Опубликовано имя одного из заказчиков по делу силовиков-убийц

По версии следствия, силовики выполняли заказ Рамазанова из-за передела влияния над коммерческой недвижимостью.

Так, в июле 2003 года в Москве были убиты бизнесмены Кирилл Андреев и Пирмагомед Бурчаков, в октябре — Магомед Гаджиев.

В мае этого же года было совершено покушение на чиновника Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.

Ранее сообщалось об аресте бывшего начальника штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексея Алпатова по делу о заказных убийствах и других преступлениях. Сам экс-правоохранитель заявил о готовности уйти на СВО.