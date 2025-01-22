В Москве арестовали заказчиков убийств силовиками
Опубликовано имя одного из заказчиков по делу силовиков-убийц
Басманный суд Москвы арестовал Олега Рамазанова, одного из предполагаемых заказчиков убийств, совершенных участниками банды спецназовцев, сообщает «Коммерсант».
По версии следствия, силовики выполняли заказ Рамазанова из-за передела влияния над коммерческой недвижимостью.
Так, в июле 2003 года в Москве были убиты бизнесмены Кирилл Андреев и Пирмагомед Бурчаков, в октябре — Магомед Гаджиев.
В мае этого же года было совершено покушение на чиновника Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.
Ранее сообщалось об аресте бывшего начальника штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексея Алпатова по делу о заказных убийствах и других преступлениях. Сам экс-правоохранитель заявил о готовности уйти на СВО.