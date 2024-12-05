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В Москве арестовали сотрудника массажного салона, обвиняемого в изнасиловании

Хорошевский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения Завкибеку Пулодзоды, которого обвиняют по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщает пресс-служба суда.

Его арестовали на 1 месяц 30 суток, до 2 февраля следующего года.

Как считают следователи, сотрудник массажного салона с помощью насилия и подавления воли клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

Также ранее 17-летняя москвичка обвинила полицейского в изнасиловании. Ее заподозрили в сбыте наркотиков. Якобы тогда полицейский предложил девушке выбрать между сексом и возбуждением уголовного дела.