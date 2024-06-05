В Москве арестовали эксгибициониста, который пугал школьниц в парке

Чертановский районный суд города Москвы отправил под стражу Юрия Е. Мужчина пугал школьниц в парке, демонстрируя им свой половой орган, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Любитель раздеваний в парках перед несовершеннолетними заключен под стражу. Его обвиняют по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, Юрий Е. совершал преступления на юге столицы. Мужчина привлекал внимание малолетних девочек, демонстрируя половой орган. Его отправили в СИЗО на два месяца. Он признал свою вину.

Преступника задержали после жалобы матери 10-летней ученицы. По ее словам, злоумышленник заметил двух девочек около подъезда многоэтажки. Сначала незнакомец просто наблюдал за школьницами, а затем начал показывать им различные жесты и оголяться. Дети испугались и убежали.