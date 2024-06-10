В Москве 9-летняя девочка намотала на миксер свои волосы и получила травмы

В Москве спасатели освободили 9-летнюю девочку от миксера в волосах

В московском районе Бибирево на улице Белозерская родители 9-летней школьницы обратились за помощью к спасателям после того, как их дочь намотала свои волосы на миксер, сообщает Telegram-канал SHOT .

По предварительным данным, жизни девочки ничего не угрожает. В результате инцидента миксер содрал кожу на голове, но не нанес серьезных повреждений.

Спасатели освободили ребенка с помощью гидравлических кусачек и обработали рану.

Ранее в Петербурге сотрудникам чрезвычайного ведомства и врачам пришлось спасать пальцы трехлетнего мальчика, который травмировался на эскалаторе в метро. Рука ребенка попала в механизм подъемника на станции «Пролетарская».